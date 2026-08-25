Облачный провайдер МТС Cloud запускает Kubernetes as a Service (KaaS).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сервис позволит бизнесу в Беларуси разворачивать готовые к промышленной эксплуатации кластеры за минуты и автоматизировать до 80% рутинных операций.

Новое предложение знаменует собой выход МТС Cloud за рамки классической IaaS-инфраструктуры в сегмент платформенных решений. Это логичный шаг в развитии экосистемы провайдера, который обслуживает более тысячи клиентов, включая флагманов промышленности, госсектор и малый бизнес.

Главное преимущество нового решения — модель NoOps-управления. Платформа самостоятельно обслуживает ноды, плоскость управления и все внутренние компоненты кластера, минимизируя участие администратора. Это позволяет автоматизировать до 80% рутинных операций по эксплуатации, сокращая совокупную стоимость владения инфраструктурой.

Ключевые возможности сервиса:

• Быстрый старт. Развертывание готового и полностью преднастроенного кластера занимает минимальное время.

• Высокая доступность. Сервис обеспечивает высокий уровень доступности благодаря отказоустойчивой архитектуре.

• Встроенный инструментарий. Платформа содержит модули для мониторинга (Prometheus, Grafana, Loki), управления трафиком (Service Mesh на базе Istio).

• Автомасштабирование. Кластеры автоматически добавляют и освобождают вычислительные ресурсы под пиковые нагрузки без вмешательства инженеров.

Сервис построен на базе Deckhouse Kubernetes Platform. Архитектура платформы содержит преднастроенные профили безопасности и сценарии самовосстановления кластеров при сбоях оборудования. Она адаптирована для работы в закрытых контурах: система контролирует доступы к API и жестко фильтрует запросы между приложениями. Инструменты изоляции рабочих нагрузок позволяют корпоративным клиентам размещать в облаке критичные микросервисные приложения без рисков компрометации.

«Запуск управляемой Kubernetes-платформы — наш ответ на растущий спрос белорусского бизнеса в предсказуемых, безопасных и максимально автоматизированных инфраструктурных решениях. Мы уходим от модели, где компании вынуждены содержать штат DevOps-инженеров для обслуживания кластеров, и предлагаем модель "автопилота". Это позволяет нашим клиентам сократить совокупную стоимость владения инфраструктурой и сосредоточиться на разработке продуктов. При этом вся инфраструктура развернута в белорусских дата-центрах с учетом требований законодательства, что гарантирует полное соответствие национальным требованиям к защите данных», — прокомментировал Евгений Кондратеня, руководитель МТС Cloud.

«Сборка KaaS-решения требует от облачного провайдера месяцев тестирования десятков связанных компонентов: от сетевых плагинов до систем мониторинга. Интеграция готовой платформы радикально сокращает сроки запуска услуги. "Флант" предоставил МТС Cloud программный стек с преднастроенной плоскостью управления и сценариями автоматического обслуживания. Партнерство перевело нашу базу в формат облачного сервиса. Развернутый кластер обладает встроенными механизмами самовосстановления: система автоматически масштабирует ресурсы под наплыв пользователей, перезапускает зависшие приложения и поддерживает доступность сервисов без ручного вмешательства инженеров», — добавил Андрей Радыгин, директор продуктового направления «Облачные провайдеры» Deckhouse компании «Флант».

Новый KaaS-сервис ориентирован на средний и крупный бизнес, финансовые организации, ритейл и e-commerce, а также на компании, разрабатывающие высоконагруженные микросервисные приложения, в том числе в области ИИ.

Справочно:

МТС Cloud — облачный провайдер, оказывающий услуги на базе двух дата-центров с доступностью инфраструктуры до 99,98%. Платформа обеспечивает высокую отказоустойчивость, безопасность и гибкость. Компаниям доступны готовые решения для бизнеса любого масштаба, в том числе виртуальный облачный сервер VPS/VDS, объектное хранилище S3, «Облачный 1С», резервное копирование и услуги на базе центра кибербезопасности МТС. Клиентам предоставляется бесплатный тестовый период, помощь в миграции и настройке, круглосуточная техническая поддержка.

«Флант» — ИТ-компания, более 17 лет занимается созданием и обслуживанием инфраструктуры любого масштаба, лидер DevOps и Kubernetes в России. С 2017 года компания развивает экосистему продуктов Deckhouse. В нее входят ведущая Kubernetes-платформа в России Deckhouse Kubernetes Platform, решения для виртуализации, мониторинга, хранения секретов, управления версиями кода и другие инструменты для разработки, доставки и эксплуатации приложений. Кроме того, «Флант» предоставляет услуги по DevOps-сопровождению инфраструктуры и консультирует другие компании по DevOps-практикам и технологиям.