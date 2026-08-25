ГП «Управляющая компания холдинга «БЦК» получен сертификат соответствия, который удостоверяет, что система менеджмента борьбы со взяточничеством Управляющей компании соответствует требованиям СТБ ISO 37001-2020, сообщает Telegram-канал предприятия.

Сертификат подтверждает, что деятельность компании в сфере реализации продукции и корпоративного управления дочерними предприятиями соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

По словам заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению Андрея Бобченка, получение сертификата стало результатом системной работы по созданию и совершенствованию комплекса антикоррупционных документов.

«Сертификат подтверждает жизнеспособность системы по борьбе со взяточничеством в Управляющей компании холдинга. Залог успешной профилактики коррупции – в последовательном соблюдении установленных процедур, формировании атмосферы нетерпимости к коррупции и выполнении всех запланированных мероприятий».

Эксперт-аудитор органа по сертификации систем менеджмента качества Никита Фесько отметил, что главная ценность сертификации – не только наличие необходимых документов, но и их практическое применение, а также личная вовлеченность руководства в развитие антикоррупционной культуры.

Получение сертификата стало подтверждением того, что БЦК последовательно развивает эффективную систему корпоративного управления, основанную на принципах прозрачности, ответственности и добросовестности.