Экспорт услуг будет важнейшим резервом сбалансированного роста нашей экономики. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на рабочем совещании по вопросу об итогах внешней торговли услугами за первое полугодие 2026 года, сообщает пресс-служба Правительства.

К участию в обсуждении были приглашены руководители отраслевых министерств и ведомств, которые непосредственно регулируют эту сферу. Данная встреча стала продолжением плановой работы правительства: еще в мае, во время анализа товарного экспорта, участники рынка договорились детально рассмотреть ситуацию в секторе услуг по завершении полугодия.

Глава Правительства подчеркнул, что в целом результаты внешней торговли услугами за отчетный период внушают оптимизм. Вместе с тем, на фоне текущих трудностей с поставками белорусских товаров на традиционные рынки, значимость сферы услуг кратно возрастает. По словам Александра Турчина, именно этот сектор должен выступить ключевым драйвером для устойчивого развития всей страны в среднесрочной перспективе.

В связи с этим главным вектором мероприятия стал глубокий и детальный разбор текущего положения дел. Премьер-министр нацелил участников совещания не просто на формальное подведение итогов, а на критический анализ ситуации как в сфере экспорта услуг, так и в целом в состоянии всей сферы услуг внутри страны.