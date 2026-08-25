Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено обращение, в котором сообщалось об отказе должностных лиц одного из бобруйских предприятий заключать с абитуриентом договор о целевой подготовке в учреждении среднего специального образования.

Как сообщает Telegram-канал КГК, предприятие пыталось обосновать отказ тем, что уже заключило три целевых договора (с тремя абитуриентами) на эту специальность («Строительство зданий и сооружений»). Вместе с тем, в соответствии с законодательством количество договоров, заключаемых заказчиком кадров с абитуриентами, претендующими на одно целевое место, не ограничено.

После вмешательства КГК законные права абитуриента восстановлены. Предприятие заключило с ним целевой договор на выбранную специальность.

Должностные лица предприятия, отказавшие в заключении договора на целевую подготовку, привлечены к дисциплинарной ответственности.