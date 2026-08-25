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Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 8,7 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:10 26.08.2026

В Беларуси на 26 августа намолочено 8,713 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,347 млн.тонн, Гродненская – 1,771 млн. тонн, Брестская – 1,637 млн.тонн, Гомельская – 1,054 млн.тонн, Могилевская – 1,074 мдн.тонн, Витебская – 830 тыс..тонн.

Убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади 2 млн 360 тыс.га, что составляет 95% от общей площади в 2 млн 432 тыс.га.

В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 585 тыс. тонн (88% от плана в 663 тыс. тонн), пивоваренного ячменя - 82 тыс. тонн (95% от плана в 86 тыс.тонн).

Скошено трав вторым укосом на площади 874 тыс.га, что составляет 86% от плана в 1 млн 10 тыс. т.га.

Заготовлено сена 538 тыс.тонн — 75% от плана. Силоса заготовлено 795 тыс.тонн, что составляет 4% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн. Травяных кормов заготовлено 3 млн 830 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 38% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн. Сенажа заготовлено 11 млн 906 тыс.тонн, что составляет 83% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн.

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 253 т.т.д.в., что составляет 147% к плану.
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