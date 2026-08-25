В январе-июле 2026 года на внутреннем рынке Беларуси юридическими лицами реализовано 44 923 новых легковых автомобиля, в том числе 27 215 автомобилей местного производства. Об этом сообщает Автомобильная ассоциация «БАА».

Таким образом, доля отечественных товаров на рынке новых легковых автомобилей в текущем году составляет 60,6 %. В структуре автомобилей отечественного производства доминируют транспортные средства, произведенные СЗАО «БелДжи». Реализация автомобилей марок Belgee и Geely, сошедших с конвейера борисовского предприятия, за семь месяцев текущего года составила 24 711 ед., что составляет 90,8% автомобилей отечественного производства или 55% общего объёма реализации юридических лиц.

По оценкам экспертов основное давление на долю отечественных автомобилей, производимых в основном с двигателями внутреннего сгорания, оказывает льготируемый импорт электромобилей.