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Экономика РБ
ПРОМКООПЕРАЦИЯ И ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ. БЕЛАРУСЬ»: ЧТО ОБСУДИЛИ ТУРЧИН И МАНТУРОВ
17:08 25.08.2026
Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с первым заместителем председателя Правительства России Денисом Мантуровым.
"Рад приветствовать вас в Правительстве Беларуси. Хочу еще раз вас искренне поздравить с высокой белорусской государственной наградой, которую вручил Глава нашего государства (орден Дружбы народов. - Прим.). Символично, что само название ордена подчеркивает основу белорусско-российского сотрудничества и ставит перед правительствами двух стран высокую планку", - отметил Александр Турчин.
Денис Мантуров отметил, что летом прошла выставка "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге, а осенью предстоит "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске. "С радостью воспринимаю, что "ИННОПРОМ" стал брендом и для Беларуси. Эта выставка дает хороший импульс, мы видим результаты. Дополнительные контакты приводят к совместным проектам. Уверен, что и следующая выставка также поспособствует развитию нашей промышленной кооперации и появлению новых проектов. За последние шесть месяцев мы видим прирост взаимной торговли. Это все благодаря тому, что Беларусь и Россия своевременно сформировали четкий план действий по промышленным программам кооперации. Уверен, что сегодняшний наш диалог внесет в это дополнительную лепту", - подчеркнул он.
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