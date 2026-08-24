Экономика РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 4,3%

13:43 25.08.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-июль 2026 г. в текущих ценах составил 21 145,7 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 4,3% к уровню января-июля 2025 г.