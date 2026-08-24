ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛА НА 67,9 РУБЛЯ


13:09 25.08.2026

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2026 г. составила 3 172,0 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В июне 2026 года средняя зарплата была 3104,1 рубля.

Таким образом, в июле 2026 года она увеличилась по сравнению с июнем 2026 года на 67,9 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июль составила 4116,3 рубля, Минской области – 3235,6 рубля, Гродненской – 2859,1 рубля, Брестской – 2865,9 рубля, в Гомельской – 2797,4 рубля, Витебской – 2697,8 рубля, Могилевской 2684,8 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле была в секторе информации и связи – 6413,0 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4689,9 рубля, строительства – 4054,7 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности – 3790,8 рубля, промышленности – 3292,9 рубля, транспорта и логистики — 3123,1 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2902,5 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2822,0 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2541,7 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2744,7 рубля, услуг по временному проживанию и питанию – 2412,4 рубля, образования — 2176,0 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2026
валюта курс
EUR 3.4782
USD 2.9820
RUB 3.5955
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4811 +0.0077
USD 2.9820 +0.0064
RUB 3.5955 -0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5050 3.5050
USD 3.0150 3.0200
RUB 3.5310 3.5490
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1660
EUR/RUB 99.0000 99.3000
USD/RUB 85.0000 85.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line