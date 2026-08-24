Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2026 г. составила 3 172,0 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В июне 2026 года средняя зарплата была 3104,1 рубля.

Таким образом, в июле 2026 года она увеличилась по сравнению с июнем 2026 года на 67,9 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июль составила 4116,3 рубля, Минской области – 3235,6 рубля, Гродненской – 2859,1 рубля, Брестской – 2865,9 рубля, в Гомельской – 2797,4 рубля, Витебской – 2697,8 рубля, Могилевской 2684,8 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле была в секторе информации и связи – 6413,0 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4689,9 рубля, строительства – 4054,7 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности – 3790,8 рубля, промышленности – 3292,9 рубля, транспорта и логистики — 3123,1 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2902,5 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2822,0 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2541,7 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2744,7 рубля, услуг по временному проживанию и питанию – 2412,4 рубля, образования — 2176,0 рубля.