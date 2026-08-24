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Экономика РБ


ОРШАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРИМЕТ ОКОЛО 70 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 2026 ГОДУ


12:12 25.08.2026

Оршанский инструментальный завод планирует трудоустроить около 70 молодых специалистов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала заместитель директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию ОАО «ОИЗ» Екатерина Жодь.

«В этом году завод примет 10 выпускников высших учебных заведений, а также 58 выпускников колледжей, из числа которых 49 человек имеют профессионально-техническое образование, еще 9 — среднее специальное. На предприятии действует комплексная система поддержки молодежи, закрепленная в коллективном договоре и Положении «О молодом специалисте». Молодым сотрудникам предоставляются места в общежитии, при этом в течение двух лет ежемесячно компенсируется 50 % стоимости проживания. За каждым новичком закрепляется опытный наставник. При приеме на работу молодым специалистам может устанавливаться повышенный разряд. Также предусмотрена материальная помощь к первому трудовому отпуску. Кроме того, сотрудники могут питаться в заводской столовой со скидкой 10 %, а профсоюз компенсирует половину стоимости абонементов в спортивные учреждения», — отметила Екатерина Жодь.

Помимо основных гарантий, предприятие практикует единовременные поощрения к праздникам, новогодние подарки для молодых работников. В числе наиболее востребованных профессий на заводе — специалисты инженерного профиля, наладчики станков с ЧПУ, операторы, токари, фрезеровщики и слесари.
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