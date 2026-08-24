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Экономика РБ


МАЗ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УКРЕПЛЯЮТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА


11:48 25.08.2026

Минский автомобильный завод и Санкт-Петербург заключили стратегическое соглашение в сфере пассажирского электротранспорта.

Как сообщает пресс-служба предприятия, официальный документ, направленный на развитие долгосрочного партнерства, подписали генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович и руководитель СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин в ходе визита в Минск делегации под руководством вице-губернатора Кирилла Полякова.

Заключенное соглашение определяет ключевые направления взаимодействия сторон и закрепляет намерения по производству, поставке, эксплуатации и сервисному обслуживанию автобусов и электробусов. Эта совместная работа призвана сформировать современную, экологичную и эффективную систему перевозок на маршрутной сети Северной столицы.

Важным практическим шагом в реализации партнерских отношений стал контроль за уже действующими обязательствами. В рамках визита Валерий Иванкович ознакомил Кирилла Полякова с ходом исполнения текущего контракта на поставку в Санкт-Петербург 86 современных троллейбусов, продемонстрировав ключевые этапы сборки техники.

Для оценки технологической базы и надежности будущих поставок вице-губернатор также посетил производственные площади «Завода Этон». Там генеральный директор группы предприятий «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» Юрий Тумаха представил российской делегации передовое силовое электрооборудование, которое МАЗ внедряет в свою линейку инновационного пассажирского транспорта.
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