Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску, по данным следствия, 34-летний житель столицы, чтобы выкупить из залога два автомобиля, взял в долг у друга крупную сумму денег. При этом он обещал вернуть средства в ближайшее время, а в качестве гарантии – отдать свое транспортное средство. Обязательства фигурант не выполнил, потратив финансы на личные нужды.

В дальнейшем он продолжил занимать у других знакомых, придумывая новые поводы: развитие бизнеса, покупка грузовой машины, ее заправка и отправка в рейс. В некоторых случаях мужчина составлял расписки и заключал договоры займа, обещая вернуть не только основную сумму, но и выплатить проценты. Однако в оговоренные сроки долги не вернул, в связи с чем потерпевшие стали обращаться в милицию.

Следователи установили, что деньги обвиняемый тратил на личные нужды, не имея намерения и возможности вкладывать их в бизнес и возвращать товарищам.

Противоправными действиями минчанина причинен ущерб пяти гражданам на общую сумму более 150 тысяч рублей.

Действия жителя столицы квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении него применена мера пресечения в виде запрета определенных действий.