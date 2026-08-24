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Экономика РБ


СПОСОБНОСТЬ ПРЕВРАЩАТЬ ЗНАНИЯ В ДЕЙСТВИЯ. СНОПКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С МОЛОДЫМИ АНАЛИТИКАМИ


10:53 25.08.2026

Что важнее для молодого аналитика - знать больше других или на основе этих знаний уметь принимать решение? Этот вопрос стал одной из центральных тем экспертной встречи первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова с участниками Летней школы молодого аналитика в Национальном детском технопарке, сообщает пресс-служба Правительства.

Летняя школа проходит в Беларуси уже в третий раз. В этом году она стала международной: в ней участвуют более 100 молодых аналитиков из Беларуси, России и Китая. Участники не только общаются с экспертами, но и сами анализируют результаты практических тренировок, формулируют критерии оценки и защищают собственные подходы.

Именно на эту практическую сторону Николай Снопков предложил смотреть особенно внимательно. "Вопрос всегда в том, как практически что-то сделать", - отметил первый вице-премьер, рассуждая о роли молодого поколения в принятии общественных и государственных решений.

Отдельно первый заместитель премьер-министра остановился на создании условий для инициативы - как экономической, так и общественной. При этом задача государства не сводится к тому, чтобы раз и навсегда определить единственно правильный набор решений, считает Николай Снопков. Политика должна быть достаточно гибкой, чтобы реагировать на новые обстоятельства и предложения. Но любое изменение должно проходить проверку практикой и анализом последствий.

В разговоре была затронута и тема искусственного интеллекта. Николай Снопков констатировал, что новые технологии уже становятся частью работы государства, экономики и общества, однако сами по себе они не снимают с человека ответственности за принимаемые решения. Искусственный интеллект способен ускорить поиск и обработку информации, но вопрос о том, насколько полученные сведения достоверны и какое решение следует принять на их основе, по-прежнему требует человеческого понимания и ответственности.

Говоря о будущем аналитиков, Николай Снопков сделал акцент не на объеме знаний, а на способности превращать их в действие. "Важно принять правильное решение в нужное время. И решение должно быть принято человеком, который не только понимает, но и умеет это решение выполнять", - подчеркнул первый вице-премьер.
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