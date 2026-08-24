ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В БЕЛАРУСИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ 2,2%


10:47 25.08.2026

В январе-июле 2026 года доля инвестиций в основной капитал, направленных на объекты интеллектуальной собственности, составила 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба ГКНТ со ссылкой на данные Национального статкомитета.

Этот показатель дополняет общую технологическую структуру капиталовложений, в которой наибольшие объемы пришлись на строительно-монтажные работы (49,8%), а также машины, оборудование и транспортные средства (37,1%). На прочие работы и затраты в отчетном периоде было выделено 10,9%.

Финансирование данных технологических направлений обеспечивалось из различных источников, распределение которых по формам собственности демонстрирует преобладание внутренних ресурсов. Частные инвестиции в основной капитал за указанный период составили 53,1%, государственные — 40,6%, а иностранные — 6,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2026
валюта курс
EUR 3.4782
USD 2.9820
RUB 3.5955
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4811 +0.0077
USD 2.9820 +0.0064
RUB 3.5955 -0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4900 3.4900
USD 2.9930 3.0000
RUB 3.5350 3.5540
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1660
EUR/RUB 98.1500 98.5000
USD/RUB 84.3000 84.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line