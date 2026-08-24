В январе-июле 2026 года доля инвестиций в основной капитал, направленных на объекты интеллектуальной собственности, составила 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба ГКНТ со ссылкой на данные Национального статкомитета.

Этот показатель дополняет общую технологическую структуру капиталовложений, в которой наибольшие объемы пришлись на строительно-монтажные работы (49,8%), а также машины, оборудование и транспортные средства (37,1%). На прочие работы и затраты в отчетном периоде было выделено 10,9%.

Финансирование данных технологических направлений обеспечивалось из различных источников, распределение которых по формам собственности демонстрирует преобладание внутренних ресурсов. Частные инвестиции в основной капитал за указанный период составили 53,1%, государственные — 40,6%, а иностранные — 6,3%.