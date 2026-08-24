Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ ПОВЫСЯТСЯ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ

09:32 25.08.2026 В Беларуси с 1 сентября повысятся трудовые пенсии. Александр Лукашенко 24 августа подписал указ № 288, согласно которому выплаты вырастут в среднем на 5%, сообщает пресс-служба президента. Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий Законом "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год".