В январе-июле 2026г. в Минской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4 572,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 115,9% к уровню января-июля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 455,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 115,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 322 тыс. тонн, молока – 1 416,6 тыс. тонн, яиц получено 794 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,7% молока и 90,9% производства яиц.

На 1 августа 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 887,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 319,8 тыс. голов. Численность свиней составила 475,9 тыс. голов, птицы – 17 645,9 тыс. голов.

На 1 августа 2026 г. в сельскохозяйственных организациях скошены и обмолочены зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) с 28,9% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2025 г. – 20,4%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 593,9 тыс. тонн, что составляет 145,5% к соответствующей дате 2025 года, при средней урожайности 50,2 центнера с одного гектара убранной площади.

Рапс убран с 64,9% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2025 г. – 11,7%), Намолочено рапса 271,4 тыс. тонн, что в 9,3 раза больше, чем на 1 августа 2025 года, при средней урожайности 38,2 центнера (на 1 августа 2025 г. – 26 центнеров).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа 2026 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 092,6 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 866 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 11,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13 центнеров кормовых единиц.