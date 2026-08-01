5G в МТС будет работать на десятках гаджетов Samsung последних лет: поддержка появится в ближайшие месяцы. А сразу после покупки доступ к 5G-интернету получат владельцы нового поколения складных смартфонов серии Galaxy Z — продажи новинок со скидками до 400 рублей стартовали в МТС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 открывают новую главу в истории складных смартфонов, предлагая три уникальных форм-фактора для максимальной продуктивности, захватывающих открытий и самовыражения. Модели получают поддержку 5G со старта продаж — покупатели могут оценить преимущества сети пятого поколения сразу после подключения eSIM или SIM-карты МТС.

Также 5G в сети МТС работает на флагманских смартфонах Galaxy S26 Ultra, S26+ и S26. В дальнейшем поддержка появится и у владельцев других гаджетов Samsung Galaxy. Доступ к сети будет обеспечен по мере развертывания регионального обновления до One UI 9.0. Ожидается, его получат серии S, Z, A, M и Tab 2022 года и новее.

Абонентам МТС 5G-интернет доступен с начала апреля. Технология работает на 1,1 тысяче базовых станций в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и готовится к запуску в Гродно. Поэтапное развитие сети реализуется в сотрудничестве с компанией beCloud, которая предоставляет доступ к инфраструктуре.

Приобрести поддерживающие 5G Android-смартфоны можно на shop.mts.by, а пользоваться технологией — с услугой «Интернет 5G», которая включена бесплатно на актуальных тарифах МТС. Узнать подробнее о 5G можно в здесь.

Справочно:

МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».