организациями всех форм собственности Могилевской области построено 2683 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 246 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 99,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 40,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 10,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 64,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,1% от общего ввода по области.