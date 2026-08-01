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Экономика РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 2,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
15:14 21.08.2026
организациями всех форм собственности Могилевской области построено 2683 новые квартиры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 246 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 99,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 40,3% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 10,7 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 64,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,1% от общего ввода по области.
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