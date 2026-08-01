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Экономика РБ


СВАРКА С ЛАЗЕРНЫМ ЗРЕНИЕМ: БЕЛАЗ УСИЛИВАЕТ АВТОМАТИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЦИФРОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ


14:16 21.08.2026

На Белорусском автомобильном заводе (БЕЛАЗ) введен в эксплуатацию новейший роботизированный технологический комплекс (РТК) для сварки рам карьерных самосвалов грузоподъемностью 220–240 тонн, оборудованный лазерными датчиками слежения за сварными швами. Проект такого масштаба и технологичности реализован в сварочном производстве предприятия впервые и не имеет аналогов в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, РТК значительно увеличит производительность участка и повысит качество сварки рамы, к которой всегда предъявляются повышенные требования. От прочности этой важнейшей несущей системы напрямую зависит общий ресурс самосвала, а также безопасность его работы в условиях карьера.

В основе нового робототехнического комплекса – интеллектуальная инженерная экосистема, позволяющая вести сварку в автоматическом режиме с оптимальной скоростью и высокой точностью:

– четыре робота-манипулятора на подвижных колоннах, которые способны перемещаться по рельсовым направляющим на расстояние до 30 м, с ювелирной точностью обрабатывая сверхгабаритные 18-тонные рамы с максимальными размерами 10,5 на 3,5 м;

– два технологических позиционера для фиксации и вращения сварной конструкции;

– четыре единицы современного сварочного оборудования;

– лазерные датчики, которые контролируют положение сварных швов в режиме реального времени.

Робототехника полностью берет на себя самые тяжелые и монотонные процессы, улучшая условия труда работников и снижая трудоемкость операций. К примеру, ранее сварку такой крупной и сложной металлоконструкции, как рама, одновременно выполняли 3 сварщика. С внедрением РТК общая трудоемкость работы снизилась, что позволит значительно сократить издержки.

Модернизация сварочного производства является частью инвестиционной программы предприятия, нацеленной на автоматизацию производственных процессов. В целом на сегодняшний день уже более 40% сварных швов изготавливаются на БЕЛАЗе роботами. В технологический процесс внедрено 34 РТК. В их составе 51 робот, из которых 49 – сварочные. Освоена и внедрена технология лазерной сварки узлов кабины. РТК также сваривают картеры задних мостов, балки передней оси, лонжероны, поперечины рам и другие ответственные узлы самосвалов грузоподъемностью от 30 до 360 тонн.

Инвестиции в автоматизацию и роботизацию ключевых этапов производства создают надежную технологическую базу для выпуска высококачественной карьерной техники БЕЛАЗ, укрепляя конкурентоспособность предприятия на мировом рынке.
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