Комитет «Минскгоримущество» проанализировал эффективность управления столичной недвижимостью за первые шесть месяцев 2026 года, передает Telegram-канал Госкомимущества.

На балансе города сегодня находится 11 510,148 тыс. кв. м изолированных помещений, зданий и сооружений. Большая часть этого фонда — 9 993,915 тыс. кв. м — активно вовлечена в оборот и используется государственными организациями для собственных нужд.

Свободные площади городские власти стремятся передавать бизнесу и социальным структурам, что позволяет оптимизировать расходы на содержание коммунальной собственности. На долю аренды и безвозмездного пользования сейчас приходится 11,0% от общего объема недвижимости. В абсолютных цифрах это составляет 1 055,201 тыс. кв. м, сданных арендаторам, и еще 315,494 тыс. кв. м, предоставленных организациям на безвозмездной основе. При этом резервные, неиспользуемые или законсервированные объекты занимают минимальную долю рынка: 144,799 тыс. кв. м и 0,739 тыс. кв. м соответственно.

Такое распределение ресурсов напрямую конвертируется в доходы городского бюджета и поддержку балансодержателей. За отчетный период финансовые поступления от эксплуатации столичного имущества распределились следующим образом: в бюджет Минска было направлено 17,6 млн рублей, а на счета непосредственных арендодателей перечислено 107,1 млн рублей для поддержания и развития инфраструктуры.