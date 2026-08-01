ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСИМУЩЕСТВА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА


14:06 21.08.2026

Комитет «Минскгоримущество» проанализировал эффективность управления столичной недвижимостью за первые шесть месяцев 2026 года, передает Telegram-канал Госкомимущества.

На балансе города сегодня находится 11 510,148 тыс. кв. м изолированных помещений, зданий и сооружений. Большая часть этого фонда — 9 993,915 тыс. кв. м — активно вовлечена в оборот и используется государственными организациями для собственных нужд.

Свободные площади городские власти стремятся передавать бизнесу и социальным структурам, что позволяет оптимизировать расходы на содержание коммунальной собственности. На долю аренды и безвозмездного пользования сейчас приходится 11,0% от общего объема недвижимости. В абсолютных цифрах это составляет 1 055,201 тыс. кв. м, сданных арендаторам, и еще 315,494 тыс. кв. м, предоставленных организациям на безвозмездной основе. При этом резервные, неиспользуемые или законсервированные объекты занимают минимальную долю рынка: 144,799 тыс. кв. м и 0,739 тыс. кв. м соответственно.

Такое распределение ресурсов напрямую конвертируется в доходы городского бюджета и поддержку балансодержателей. За отчетный период финансовые поступления от эксплуатации столичного имущества распределились следующим образом: в бюджет Минска было направлено 17,6 млн рублей, а на счета непосредственных арендодателей перечислено 107,1 млн рублей для поддержания и развития инфраструктуры.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2026
валюта курс
EUR 3.4815
USD 2.9756
RUB 3.5996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4734 -0.0139
USD 2.9756 -0.0073
RUB 3.5996 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4680 3.4730
USD 2.9680 2.9720
RUB 3.5450 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 21.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1690
EUR/RUB 97.7000 97.7900
USD/RUB 83.5000 83.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе