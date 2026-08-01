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Экономика РБ
В МИНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСИМУЩЕСТВА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА
14:06 21.08.2026
Комитет «Минскгоримущество» проанализировал эффективность управления столичной недвижимостью за первые шесть месяцев 2026 года, передает Telegram-канал Госкомимущества.
На балансе города сегодня находится 11 510,148 тыс. кв. м изолированных помещений, зданий и сооружений. Большая часть этого фонда — 9 993,915 тыс. кв. м — активно вовлечена в оборот и используется государственными организациями для собственных нужд.
Свободные площади городские власти стремятся передавать бизнесу и социальным структурам, что позволяет оптимизировать расходы на содержание коммунальной собственности. На долю аренды и безвозмездного пользования сейчас приходится 11,0% от общего объема недвижимости. В абсолютных цифрах это составляет 1 055,201 тыс. кв. м, сданных арендаторам, и еще 315,494 тыс. кв. м, предоставленных организациям на безвозмездной основе. При этом резервные, неиспользуемые или законсервированные объекты занимают минимальную долю рынка: 144,799 тыс. кв. м и 0,739 тыс. кв. м соответственно.
Такое распределение ресурсов напрямую конвертируется в доходы городского бюджета и поддержку балансодержателей. За отчетный период финансовые поступления от эксплуатации столичного имущества распределились следующим образом: в бюджет Минска было направлено 17,6 млн рублей, а на счета непосредственных арендодателей перечислено 107,1 млн рублей для поддержания и развития инфраструктуры.
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