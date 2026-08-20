Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 1,1%

12:47 21.08.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-июль 2026 г. в текущих ценах составил 13703,6 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,1% к уровню января – июля 2025 г.