ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 1,1%


12:47 21.08.2026

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-июль 2026 г. в текущих ценах составил 13703,6 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,1% к уровню января – июля 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2026
валюта курс
EUR 3.4918
USD 2.9829
RUB 3.5784
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4873 -0.0202
USD 2.9829 -0.0455
RUB 3.5784 +0.0154
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4680 3.4730
USD 2.9680 2.9720
RUB 3.5450 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 21.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1690
EUR/RUB 97.7000 97.7900
USD/RUB 83.5000 83.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line