Создаем комфортную среду для реализации инвестпроектов в регионах. Об этом заявил 20 августа 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь в ходе рабочей поездки в Витебскую область, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Первым пунктом визита стала встреча с трудовым коллективом УП «Эльрост». Министр рассказал о текущей ситуации в экономике, ответил на вопросы работников предприятия, ознакомился с производством. Благодаря участию в инициативе «Один район – один проект» предприятие построило новый цех по переработке молока и выпуску сыров и сливочного масла. Это позволило не только существенно нарастить объемы выпуска, но и расширить ассортимент продукции.

На площадке Городокского райисполкома руководитель Минэкономики провел встречу с представителями делового сообщества региона. Ряд участников уже воспользовались упрощенным механизмом перехода из ИП в юрлицо и развивают свое дело в новом формате. Юрий Чеботарь детально обсудил с предпринимателями актуальные вопросы, рассказал об имеющихся возможностях для масштабирования бизнеса.

«Когда у предпринимателя есть не только идея, но и готовая площадка, проект развивается быстрее. Мы стремимся к тому, чтобы в каждом регионе были такие условия: инфраструктура, понятные правила, поддержка на старте. Для этого запускаем индустриальные парки – пилотные площадки в Барановичах и Пинске уже принимают резидентов. Свободные экономические зоны тоже формируют промпарки, расширяя пространство для новых производств.

Инвестиционное законодательство предлагает различные механизмы поддержки инвестпроектов, финансовую и нефинансовую поддержку субъекты МСП получают в рамках госпрограммы «Устойчивое предпринимательство». На комфортных условиях предоставляются кредитные ресурсы для реализации перспективных проектов в регионах.

Наша задача – помочь снизить издержки на старте и ускорить выход на рынок. Тогда предприниматель сможет сосредоточиться на главном – на продукте, качестве и развитии», – отметил Юрий Чеботарь.

Рабочий визит главы экономического ведомства завершился посещением ряда предприятий Шумилинского района. ООО «Вежа» наращивает объемы переработки местного сырья и поставок продукции. В перспективных планах ООО «Альянспластресурс» – дальнейшее расширение производства тары для пищевых продуктов, создание дополнительных рабочих мест.