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Экономика РБ
НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ МЕДИКОВ: В МИНСКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕЖИТИЯ
11:35 21.08.2026
В Минске подходит к концу возведение масштабного общежития квартирного типа для столичных медицинских работников, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
На строительной площадке по улице Выготского, где еще в ноябре прошлого года находился только котлован, сегодня уже возвышаются два десятиэтажных корпуса.
Застройщик ОАО «МАПИД» соединил многоэтажные здания переходной галереей и активно ведет финальные работы. Основные строительные силы сейчас сосредоточены на внутренней и внешней отделке объектов. В корпусе «А» жилые комнаты полностью готовы, а специалисты завершают чистовые работы в местах общего пользования. Фасад этого здания покрашен на 90% и украшен современными витражами. Корпус «Б» также находится в высокой степени готовности: внутри полным ходом идет отделка, в жилых ячейках на 70% оклеены обои, завершается облицовка плиткой, монтаж дверей и установка сантехники.
Одновременно с отделкой строители благоустраивают прилегающую территорию для будущих жильцов. Перед корпусами практически полностью уложена тротуарная плитка на месте будущей парковки. Всего для сотрудников здравоохранения предусмотрено 171 машино-место, две зарядные станции для электромобилей и специальные велобоксы. В ближайшее время на дворовой территории также оборудуют детскую игровую площадку.
Новый жилой комплекс рассчитан на 1201 человека и будет включать в себя 375 комфортабельных жилых блоков.
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