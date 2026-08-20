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Экономика РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 8,2%
11:05 21.08.2026
Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне 2026 г. составили 108,2% к уровню января – июня 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 70,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 6,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 6%.
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