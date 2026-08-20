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Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 8,5 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
11:04 21.08.2026
В Беларуси на 21 августа намолочено 8,452 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,259 млн.тонн, Гродненская – 1,729 млн. тонн, Брестская – 1,637 млн.тонн, Гомельская – 1,047 млн.тонн, Могилевская – 1,006 мдн.тонн, Витебская – 774 тыс..тонн.
Убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади 2 млн 291 тыс.га, что составляет 93% от общей площади в 2 млн 432 тыс.га.
Завершается теребление льна: вытереблено культуры на площади 44 тыс.га, что составляет 100% запланированных.
В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 530 тыс. тонн (80% от плана в 663 тыс. тонн), маслосемян рапса - 106 тыс.тонн (106% от плана в 100 тыс. тонн), пивоваренного ячменя - 77 тыс. тонн (89% от плана в 86 тыс.тонн).
Скошено трав вторым укосом на площади 846 тыс.га, что составляет 84% от плана в 1 млн 10 тыс. т.га.
Заготовлено сена 530 тыс.тонн — 74% от плана. Силоса заготовлено 526 тыс.тонн, что составляет 2% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн. Травяных кормов заготовлено 3 млн 700 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 36% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн. Сенажа заготовлено 11 млн 715 тыс.тонн, что составляет 82% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн.
Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 243 т.т.д.в., что составляет 141% к плану.
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