В Беларуси применяется повышающий коэффициент 3 к ставкам земельного налога для участков, которые долгое время остаются неосвоенными.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, это правило касается земель, предоставленных под строительство, а также под строительство и обслуживание объектов, если на них до сих пор отсутствуют капитальные строения.

Такой повышенный налог начинает начисляться не сразу. Суммы в налоговых извещениях увеличатся с квартала, следующего за тем, в котором исполнилось ровно три года с момента совершения одного из трех действий: выделения участка, регистрации права собственности при покупке или изменения целевого назначения земли. Начисление по тройному тарифу прекратится только тогда, когда собственник официально зарегистрирует возведенное здание либо введет строящийся объект в эксплуатацию.

Однако законодательство предусматривает ряд исключений, при которых налог не увеличится даже при отсутствии построек. Повышающий коэффициент не затрагивает участки управлений капитального строительства (УКС), нефтеперерабатывающих заводов, а также земли, где объекты возводятся за счет бюджета по государственным или региональным инвестпрограммам.

Кроме того, от повышенных выплат освобождены организации-банкроты, находящиеся в процессе ликвидации. В индивидуальном порядке освободить от применения коэффициента могут и местные Советы депутатов.