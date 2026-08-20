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Экономика РБ


НАЗВАНА ПРИВЫЧКА, ОТ КОТОРОЙ НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ ПРИ ДИАБЕТЕ


10:45 21.08.2026

Примерно у трети пациентов развивается диабетическая ретинопатия — поражение сосудов сетчатки. О том, как курение ускоряет этот процесс и что делать, рассказал доктор медицинских наук, руководитель офтальмологического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор Игорь Лоскутов.

По словам эксперта, на развитие ретинопатии влияют возраст, наследственность и длительность диабета – их изменить нельзя. Но есть модифицируемые факторы: курение, питание, физическая активность. Среди них курение – один из самых агрессивных.

«Главное повреждающее действие связано не с никотином, а с продуктами горения табака. Табачный дым содержит тысячи токсических соединений, которые нарушают микроциркуляцию, усиливают оксидативный стресс и ухудшают питание тканей глаза. У курящих диабетиков риск ретинопатии значительно выше», – пояснил Лоскутов.

Отказ от курения – золотой стандарт профилактики. Однако для пациентов с выраженной зависимостью, не готовых к полному отказу, врачи рассматривают концепцию снижения вреда. Временный переход на сертифицированные бездымные технологии, основанные на нагревании табака без горения, позволяет более чем на 90% снизить воздействие токсичных продуктов.

«Можно бесконечно говорить, что курение опасно, но рекомендация не избавляет от зависимости. Промежуточная стратегия позволяет уменьшить риск уже сегодня», – отметил профессор.

Лоскутов подчеркнул, что помощь пациентам с диабетом требует взаимодействия эндокринологов, терапевтов и офтальмологов. Любое снижение зрения или новые жалобы – повод для немедленной консультации. «Наша задача – не допустить необратимых изменений до появления осложнений», – резюмировал он.
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