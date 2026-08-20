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Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,7%


09:13 21.08.2026

Розничный товарооборот города Минска в январе–июле 2026 г. составил 20 615 млн. рублей, или 108,7% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-июле 2026 г. составил 20 287,8 млн. рублей, или 109% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июле 2026 г. составил 63 424,9 млн. рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – июле 2026 г. составил 2 158,5 млн. рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2025 г.
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