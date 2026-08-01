Сегодня, 20 августа, вступили в силу изменения в Инструкцию о порядке проведения конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Это предусмотрено постановлением Государственного комитета по стандартизации от 31 июля 2026 г. № 83.

Как сообщает Национальный правой портал, инструкция, в частности, дополнена нормами, согласно которым в рамках проведения конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» может быть присуждена специальная награда «Региональная инициатива». На нее могут претендовать товары-лауреаты, произведенные в рамках программ «Один район – один проект», «Региональная инициатива».

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится ежегодно для юридических и физических лиц, производящих продукцию и оказывающих услуги на территории Беларуси.

Он направлен на:

информирование потребителей о качественных товарах в интересах их производителей и содействие продвижению продукции на внутренний и международный рынки;

поддержку белорусских производителей, выпускающих конкурентоспособные товары;

содействие обеспечению потребительского рынка Республики Беларусь высококачественными и конкурентоспособными отечественными товарами;

создание предпосылок и содействие широкому внедрению современных методов управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений в области качества;

выявление новых или в значительной степени усовершенствованных товаров в сравнении с ранее выпускаемыми.

Номинации конкурса: продовольственные товары; промышленные товары для населения