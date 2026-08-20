В январе-июле 2026 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 20 605,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96% к уровню января-июля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 11,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 11,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 8%, в обрабатывающей промышленности сократился на 7%.