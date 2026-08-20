К началу учебного года аналитики Ozon Беларусь проанализировал продажи школьных принадлежностей. Оказалось, что этим летом белорусские родители стали активнее закупаться онлайн. В июле и августе продажи товаров для учёбы на маркетплейсе выросли в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года*. Так чаще всего родители покупали на маркетплейсах шариковые ручки, наборы тетрадей и текстовыделители. Активнее всего школьные товары заказывали жители Минска, Бреста и Гомеля.

Продажи школьной одежды выросли в 2 раза. В этой категории самую большую динамику показали брюки и шорты: их купили почти в 3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Также в топе продаж оказались школьные блузки для девочек и рубашки для мальчиков, продажи которых увеличились в 2 раза, соответственно.

Категория ранцев, рюкзаков и школьных сумок выросла в 4 раза год к году. Причем рюкзаки остаются самым востребованным школьным аксессуаром, спрос на них увеличился сильнее всего — в 7 раз. Пеналы без наполнения показали рост в 4 раза, как и сумки для сменной обуви.

Тетради: тренд на готовые наборы

Продажи тетрадей в целом увеличились в 6 раз г/г. При этом готовые комплекты тетрадей купили в 9 раз больше, а тетрадей на 48 листов — только в 2 раза. Такой разрыв показывает, что родители всё реже собирают тетради поштучно и предпочитают готовые наборы, выдержанные в едином стиле.

Категория письменных принадлежностей выросла в 5 раз. Среди лидеров опять наборы. Например, наборы чернографитных карандашей купили в 7 раз больше, маркеров и текстовыделителей — в 5 раз, а цветных карандашей — в 4 раза, соответственно.

Кроме того, большой популярностью пользуются маркеры-текстовыделители (рост в 7 раз), шариковые ручки (в 5 раз), гелевые ручки, фломастеры (в 4 раза), а также блокноты (в 3 раза).

Продажи чертежных принадлежностей увеличились в 6 раз. Линеек, точилок для карандашей и ластиков белорусы заказали в 7 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это один из самых быстрорастущих сегментов школьной корзины в текущем сезоне.

*Маркетплейс Ozon Беларусь анализировал продажи товаров в штучном выражении в период с 1 июля по 11 августа 2026 года и сравнивал с аналогичным периодом прошлого года