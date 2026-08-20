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Экономика РБ


НА ГРАНИЦЕ В БРЕСТЕ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ 3,7 ТЫС. НЕУЧТЕННЫХ АВТОДЕТАЛЕЙ


13:31 20.08.2026

Брестские таможенники выявили 3,7 тыс. единиц «лишних» автозапчастей в грузовике MERCEDES-BENZ, прибывшем на территорию ЕАЭС из Франции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, несоответствие указанного в документах количества запчастей фактическому содержимому транспортного средства установили в ведомственном пункте таможенного оформления «Брест-СЭЗ».

Стоимость незаконного перемещаемого товара превысила 830 тыс. рублей.

Умышленно не заявив о таком количестве, польский перевозчик предпринял попытку сэкономить на таможенных платежах порядка 47 тыс. белорусских рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии со ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Придется уплатить и недостающие таможенные платежи.
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