Экономика РБ

НА ГРАНИЦЕ В БРЕСТЕ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ 3,7 ТЫС. НЕУЧТЕННЫХ АВТОДЕТАЛЕЙ

13:31 20.08.2026 Брестские таможенники выявили 3,7 тыс. единиц «лишних» автозапчастей в грузовике MERCEDES-BENZ, прибывшем на территорию ЕАЭС из Франции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, несоответствие указанного в документах количества запчастей фактическому содержимому транспортного средства установили в ведомственном пункте таможенного оформления «Брест-СЭЗ». Стоимость незаконного перемещаемого товара превысила 830 тыс. рублей. Умышленно не заявив о таком количестве, польский перевозчик предпринял попытку сэкономить на таможенных платежах порядка 47 тыс. белорусских рублей. Брестской таможней начат административный процесс в соответствии со ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Придется уплатить и недостающие таможенные платежи.