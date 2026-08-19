|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СЫРАНКОВ НАЗНАЧЕН ЧЛЕНОМ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
12:22 20.08.2026
Александр Лукашенко подписал указ № 280, в соответствии с которым Сергей Сыранков вошел в состав верхней палаты белорусского парламента, сообщает пресс-служба президента.
Соответствующее решение Глава государства принял на основании части второй статьи 91 Конституции Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 19.08.2026
Курсы в банках
на 20.08.2026
Конвертация в банках
на 20.08.2026
Финансовая информация
в свободном доступе