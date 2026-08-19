Экономика РБ

СЫРАНКОВ НАЗНАЧЕН ЧЛЕНОМ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

12:22 20.08.2026 Александр Лукашенко подписал указ № 280, в соответствии с которым Сергей Сыранков вошел в состав верхней палаты белорусского парламента, сообщает пресс-служба президента. Соответствующее решение Глава государства принял на основании части второй статьи 91 Конституции Республики Беларусь.