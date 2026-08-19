Завод «БЕЛДЖИ» объявил старт продаж нового варианта популярного электромобиля – Geely EX5 Plus.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, электромобиль получил увеличенную батарею, которая позволила увеличить запас хода до 550 км. Стоимость автомобиля составляет 83 900 рублей.

Новинка выделяется новой литий-железо-фосфатной батареей емкостью 68,39 кВт•ч. С ее помощью запас хода вырос до 550 км по циклу NEDC. Расход энергии в смешанном цикле составляет в среднем 16,2 кВт•ч на 100 км.

Кроссовер сохранил прежние размеры: длина – 4615 мм, ширина – 1901 мм, а высота – 1670 мм. При этом автомобиль немного «возмужал»: снаряженная масса выросла до 1890 кг. Внутри работает привычный 218-сильный двигатель. Разгон до 100 км/ч – за 7,6 секунды.

Салон не отстает: над головой – панорамная крыша с люком, а спереди – проекционный дисплей. Сидения водителя и пассажира справа обладают вентиляцией и функцией массажа. Вместо обычной аудиосистемы – премиальная Flyme Sound с 16 динамиками, в том числе в подголовнике водителя. Предусмотрена атмосферная подсветка салона и зеркал в солнцезащитных козырьках. Дверь багажника открывается электроприводом.

Фокус сделан на умных помощниках: присутствуют круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков (TSI) и интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC). Помимо классических ассистентов, предусмотрены системы предотвращения повторной аварии (MCB), предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF), удержания в полосе движения (LKA и ELKA), контроля слепых зон (BSD), предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) и помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB). Водителю также помогают ассистент смены полосы (LCA) и система предупреждения наезда сзади (CMSR).

«Кроссовер Geely EX5 сейчас является одним из самых популярных электромобилей в Беларуси. Мы видим устойчивый интерес к модели и одновременно растущий запрос покупателей на увеличенный запас хода. Именно на это и направлена наша новинка. В ней используется новая батарея, которая позволяет проезжать большее расстояние на одном заряде и открывает больше возможностей для повседневных поездок и путешествий по Беларуси на электромобиле. Мы уверены, что сочетание современного оснащения, увеличенного запаса хода и практичности сделает новинку востребованной среди белорусских автомобилистов и позволит укрепить позиции модели на рынке», – отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».

В Беларуси Geely EX5 Plus стоит 83 900 рублей. На выбор доступно пять цветов: белый, серебристый металлик, бирюзово-синий металлик, серый металлик и черный металлик. Электромобиль уже доступен к покупке и к тест-драйву во всех дилерских центрах Geely в стране.