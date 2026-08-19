Экономика РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 1,8%

11:46 20.08.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-июле 2026 года в текущих ценах составил 56,4 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,8 к уровню января-июля 2025 г.