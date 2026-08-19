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Экономика РБ
МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛО НОВУЮ ПАРТИЮ ШКОЛЬНЫХ МИКРОАВТОБУСОВ
11:19 20.08.2026
Партия из 13 новых школьных микроавтобусов производства заводов «МАЗ» и «Брестмаш» официально передана Министерству образования Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, сразу после передачи ведомству техника отправится в регионы для обновления автопарков местных учреждений образования. Новые машины будут обеспечивать надежную, безопасную и своевременную доставку учащихся к местам занятий в сельских районах Могилевской и Гомельской областей.
Выбор в пользу отечественного автопрома гарантирует не только комфорт сельских школьников, но и удобство для тех, кто находится за рулем. По отзывам водителей, которые уже имеют опыт эксплуатации аналогичных белорусских моделей, машины отличаются высокой надежностью и заслужили исключительно высокую оценку со стороны персонала.
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