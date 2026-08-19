Экономика РБ

«БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПОЛУЧИЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС БИЗНЕС-ШКОЛЫ

11:18 20.08.2026 РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» стало первым учреждением в Гомельской области, удостоенным официального статуса «бизнес-школа», сообщает пресс-служба Минэкономики. Данный шаг подтверждает высокий уровень образовательных программ предприятия и его значимый вклад в развитие кадрового потенциала региона. Заместитель министра экономики Республики Беларусь Елена Болигатова вручила свидетельство №6 директору Международной бизнес-академии компании «Белоруснефть» Юрию Колеснику и заместителю генерального директора по идеологической и социальной работе, мотивации и развитию персонала РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» Ольге Федорович .