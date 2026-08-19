Министерство образования запускает прямую телефонную связь для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой к новому 2026/2027 учебному году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, обратиться со своими вопросами граждане смогут начиная с сегодняшнего дня, 20 августа. Специалисты ведомства готовы подробно проконсультировать всех желающих по любым темам, касающимся организации и нюансов предстоящего учебного процесса.

Горячая линия продолжит свою работу до 5 сентября включительно. Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00, при этом в работе линии предусмотрен обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Задать интересующие вопросы и получить квалифицированную помощь можно по телефону: +375 (17) 222-43-12.