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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ НАЧИНАЕТ РАБОТУ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ


10:41 20.08.2026

Министерство образования запускает прямую телефонную связь для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой к новому 2026/2027 учебному году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, обратиться со своими вопросами граждане смогут начиная с сегодняшнего дня, 20 августа. Специалисты ведомства готовы подробно проконсультировать всех желающих по любым темам, касающимся организации и нюансов предстоящего учебного процесса.

Горячая линия продолжит свою работу до 5 сентября включительно. Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00, при этом в работе линии предусмотрен обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Задать интересующие вопросы и получить квалифицированную помощь можно по телефону: +375 (17) 222-43-12.
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