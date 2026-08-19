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Экономика РБ
БОЛЕЕ 40 КГ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗЪЯТО ИЗ МАГАЗИНОВ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ КГК ТОРГОВЫХ ТОЧЕК БРЕСТЧИНЫ
10:11 20.08.2026
Комитет госконтроля Брестской области проверил продуктовые магазины Жабинковского и Брестского районов.
Как сообщает Telegram-канал КГК, в ходе контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений правил торговли и санитарных норм.
Установлены факты: реализации пищевой продукции с истекшими сроками годности; несоблюдения условий и режимов хранения пищевой продукции; несоблюдения обязательного перечня товаров; отсутствия обязательной информации о товарах для потребителей.
Молочные и мясные продукты хранились с нарушением температурного режима. Например, вареное сгущенное молоко хранилось при +21 С вместо установленных производителем от 0 до +10 С.
Превышение сроков годности на некоторые хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию составило от 19 часов до 7 суток.
Также в реализации находились колбаса, сало, мясные полуфабрикаты без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
По результатам проведенных КГК Брестской области контрольных мероприятий изъято из обращения более 40 кг опасной продукции.
Часть нарушений оперативно устранены. Собственникам направлены рекомендации по наведению порядка в торговых объектах.
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