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Экономика РБ


ПОД ПРЕДЛОГОМ ПОСТАВКИ СМАРТФОНОВ МОШЕННИКИ ЗАВЛАДЕЛИ ДЕНЬГАМИ МИНСКОЙ ФИРМЫ В РАЗМЕРЕ BR70 ТЫС.


15:43 19.08.2026

Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК, по данным следствия, в апреле текущего года 50-летний заместитель директора одной из столичных организаций с целью закупки компьютерной техники и смартфонов направил запрос на предоставление коммерческих предложений потенциальным поставщикам.

Спустя время на мобильный телефон должностного лица поступил звонок с иностранного номера. Девушка, представившаяся менеджером известной компании, предложила осуществить поставку необходимого товара, а также прислала на электронную почту оферту на фирменным бланке, с печатью и подписью.

После обсуждения существенных условий «сотрудница» направила проект договора поставки 287 смартфонов, обязательным условием которого являлась предоплата в размере 50 процентов от полной стоимости партии.

После осуществления перевода денежных средств в размере более 70 тысяч рублей на счет фирмы-поставщика лжеработник перестала выходить на связь. Представитель столичной организации понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в милицию.

По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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