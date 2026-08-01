Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ С 1 МАРТА 2027 ГОДА СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКА ПЛАВЛЕНЫХ И ТВОРОЖНЫХ СЫРКОВ

15:10 19.08.2026 В Беларуси с 1 марта 2027 года станет обязательной маркировка плавленых и творожных сырков. Соответствующее постановление Совета Министров подписал Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства. Предусматривается введение с 1 марта 2027 г. на территории Беларуси маркировки средствами идентификации отдельных видов молочных продуктов и сыров (сырков творожных, творожных изделий, сыров плавленых и иных видов молочных продуктов).