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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 МАРТА 2027 ГОДА СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКА ПЛАВЛЕНЫХ И ТВОРОЖНЫХ СЫРКОВ
15:10 19.08.2026
В Беларуси с 1 марта 2027 года станет обязательной маркировка плавленых и творожных сырков. Соответствующее постановление Совета Министров подписал Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Предусматривается введение с 1 марта 2027 г. на территории Беларуси маркировки средствами идентификации отдельных видов молочных продуктов и сыров (сырков творожных, творожных изделий, сыров плавленых и иных видов молочных продуктов).
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