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Экономика РБ
КГК МИНСКА ПРОВЕДЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ДОЛГАМ ПО ЗАРПЛАТЕ
14:44 19.08.2026
Комитет государственного контроля проведет 20 августа горячую линию по вопросу просроченной задолженности по заработной плате организаций г.Минска
Как сообщает Telegram-канал ведомства, на горячую линию можно сообщить о фактах невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы организациями вне зависимости от формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями.
Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Звонить следует на короткий номер 191.
Сообщения о нарушениях (с указанием организации и суммы задолженности по заработной плате) можно направлять в чат-бот Telegram-канала КГК.
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