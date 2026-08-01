Комитет государственного контроля проведет 20 августа горячую линию по вопросу просроченной задолженности по заработной плате организаций г.Минска

Как сообщает Telegram-канал ведомства, на горячую линию можно сообщить о фактах невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы организациями вне зависимости от формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями.

Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Звонить следует на короткий номер 191.

Сообщения о нарушениях (с указанием организации и суммы задолженности по заработной плате) можно направлять в чат-бот Telegram-канала КГК.