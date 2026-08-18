Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Александр Яковчиц провел рабочее совещание с руководителями ведущих предприятий и объединений мясо-молочной промышленности, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Площадкой для деловой встречи выступил Слуцкий сыродельный комбинат. Главной темой обсуждения стали результаты работы молокоперерабатывающей отрасли за первое полугодие 2026 года.

В ходе совещания участники детально проанализировали выполнение утвержденных экспортных показателей и оценили динамику поставок на внешние рынки. Наряду с традиционными партнерами из стран СНГ, особое внимание эксперты уделили диверсификации географии сбыта. Перспективными направлениями признаны быстрорастущие регионы Азии и Африки, где сегодня фиксируется устойчивый рост потребительского спроса на белорусскую молочную продукцию.

Для укрепления позиций на международной арене министерство и бизнес намерены сделать упор на технологическое обновление. В связи с этим на встрече также рассмотрели планы по модернизации производственных мощностей и запуску новых проектов технического переоснащения, которые призваны повысить конкурентоспособность отечественного продовольствия.