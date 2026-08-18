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Экономика РБ
ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА: В СЛУЦКЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
13:53 19.08.2026
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Александр Яковчиц провел рабочее совещание с руководителями ведущих предприятий и объединений мясо-молочной промышленности, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Площадкой для деловой встречи выступил Слуцкий сыродельный комбинат. Главной темой обсуждения стали результаты работы молокоперерабатывающей отрасли за первое полугодие 2026 года.
В ходе совещания участники детально проанализировали выполнение утвержденных экспортных показателей и оценили динамику поставок на внешние рынки. Наряду с традиционными партнерами из стран СНГ, особое внимание эксперты уделили диверсификации географии сбыта. Перспективными направлениями признаны быстрорастущие регионы Азии и Африки, где сегодня фиксируется устойчивый рост потребительского спроса на белорусскую молочную продукцию.
Для укрепления позиций на международной арене министерство и бизнес намерены сделать упор на технологическое обновление. В связи с этим на встрече также рассмотрели планы по модернизации производственных мощностей и запуску новых проектов технического переоснащения, которые призваны повысить конкурентоспособность отечественного продовольствия.
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