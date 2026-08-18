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Экономика РБ


МВД БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ПРИОСТАНОВИЛО ОПЕРАЦИИ ПО 37 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ


13:48 19.08.2026

Расходные операции по 37 подозрительным счетам были приостановлены специалистами отдела организации обработки мошеннических операций Министерства внутренних дел Беларуси за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал ведомства.

Поводом для активных действий стали около 400 сообщений от граждан, которым за минувшие сутки поступили звонки от телефонных аферистов Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 36 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Помимо приостановки расходных операций по счетам, специалисты закрыли возможность платежей в адрес 292 иностранных реквизитов. В этот же день милиционеры инициировали блокировку 5 фишинговых интернет-ресурсов, которые имитировали официальные сайты банков и торговых площадок.

Оперативниками задержан курьер, работавший в интересах аферистов.

По способу совершения противоправных деяний лидируют вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества) и покупка товаров в интернете. Затем идут аренда жилья и хищения с использованием соцсетей
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