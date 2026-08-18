Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел заседание Совета Министров.

Как сообщает пресс-служба Правительства, на повестке - проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год.

"Мы сегодня проводим заседание Совета Министров, на котором финализируем рассмотрение пакета прогнозных документов на 2027 год. Напомню, на заседании Президиума Совета Министров мы рассматривали эти документы, был высказан ряд замечаний, предложений по проектам. Хотел бы, чтобы докладчики в своих выступлениях проинформировали, как эти замечания и предложения учтены", - отметил Александр Турчин.

Как подчеркнул в беседе с журналистами министр экономики Юрий Чеботарь, ключевое в прогнозе на год - это выполнение задач текущей пятилетки. "Главное - обеспечить выполнение всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5 тыс. км в год. Также большой упор на строительство арендного жилья. На следующий год предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление его нуждающимся, представителям особо востребованных специальностей. Актуальна также поддержка развития реального сектора экономики, продолжают действовать все наши кредитные продукты для стимулирования инвестиционной активности. В приоритете и туризм. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие всех сфер туризма: проживания, предоставления услуг, музеев и т.д.", - обозначил он.

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы была утверждена в конце 2025 года. Она разрабатывалась с учетом оценок мирового роста и ситуации у наших ключевых торговых партнеров на тот момент. "Ситуация динамично меняется каждый месяц. Однако мы обеспечим выполнение ключевых показателей программы социально-экономического развития. Самое главное - качество жизни и возможности человека в нашей стране. Правительство обеспечивает все необходимые параметры, в том числе рост доходов населения. На следующий год параметры роста реальных доходов - около 3%", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в последние годы отмечается опережающий рост реальных доходов населения. "Этому способствует в том числе и повышение производительности труда, внедрение новых методов организации. Мы очень надеемся на результативность указа по роботизации в плане повышения качества продукции, надежности и производительности труда. Это все будет способствовать и повышению качества жизни нашего населения", - сделал акцент глава Минэкономики.

Для развития и повышения конкурентоспособности реального сектора на первом плане остается инвестиционная повестка. "На следующий год мы запланировали ряд новшеств. Первое - это ускорение реализации основных инвестиционных проектов. На это настроена уже и текущая нормативная база. Действует указ Президента №266, чтобы объекты строились и вводились скорее. Эту практику мы продолжим и доведем соответствующие задачи министрам, губернаторам по ускорению реализации конкретных проектов, проработки бизнес-идей. Такие задачи у нас предусмотрены в целевом плане на следующий год. Кроме того, достаточно большой популярностью пользуются наши кредитные продукты для региональных проектов, туризма, роботизации, для производства новых видов продукции в молочной и мясоперерабатывающей отраслях. Все это сегодня действительно востребовано. И мы видим приличный рост инвестиций в реальном секторе за счет этого", - заключил Юрий Чеботарь.