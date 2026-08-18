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Экономика РБ


В МИНТРУДА РАЗЪЯСНИЛИ НЮАНСЫ УДАЛЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ


11:51 19.08.2026

В Министерстве труда и социальной защиты населения Беларуси дали разъяснения по ключевым аспектам удаленной занятости: где можно трудиться, как быть с обедом и что делать при получении травмы.

По информации ведомства, место работы «дистанционщик» выбирает самостоятельно, поскольку наниматель не оборудует и не закрепляет за ним конкретное рабочее место.

Поводов для беспокойства о будущей пенсии у таких сотрудников нет: удаленный формат не влияет на исчисление трудового стажа и начисление пенсионных выплат.

В министерстве подчеркнули, что режим работы и перерыв на обед определяются не произвольно, а согласовываются с нанимателем и закрепляются в трудовом договоре.

Отдельное внимание уделили теме производственного травматизма. С 2024 года в республике действует порядок расследования несчастных случаев с участием удаленных работников. Травма признается производственной, если она получена дома при исполнении трудовых обязанностей с использованием оборудования, выданного нанимателем.

Если же пострадавший откажется допустить комиссию в жилое помещение для осмотра места происшествия, инцидент не будет считаться производственным и оформится актом в произвольной форме.

Не остался без внимания и технический вопрос. Обязанность обеспечивать сотрудника компьютером и другой техникой возникает у нанимателя только в том случае, если это прямо указано в трудовом договоре. При использовании личного оборудования работник может претендовать на компенсацию, но также лишь при наличии соответствующего пункта в договоре.
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