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Экономика РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ У ДВУХ БЕЛОРУСОВ КОНТРАБАНДНУЮ КОСМЕТИКУ НА 32 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:39 19.08.2026
Граждане Беларуси, в несколько раз превысившие лимиты на беспошлинный ввоз товаров, привлечены к административной ответственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, нарушения выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог», по зеленому коридору которого и следовали двое белорусов на автомобиле «Volvo s80».
Выбрав этот коридор, они заявили, что не ввозят товары, подлежащие декларированию.
Однако при проведении таможенного контроля среди личных вещей водителя и пассажира таможенники обнаружили коммерческую партию различных косметических средств - в общей сложности более 200 единиц стоимостью свыше 32 тыс. рублей. А без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм.
Граждане привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, согласно которой уплатили штраф в размере 10% от стоимости незаконно перемещаемых товаров.
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