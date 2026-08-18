Граждане Беларуси, в несколько раз превысившие лимиты на беспошлинный ввоз товаров, привлечены к административной ответственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, нарушения выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог», по зеленому коридору которого и следовали двое белорусов на автомобиле «Volvo s80».

Выбрав этот коридор, они заявили, что не ввозят товары, подлежащие декларированию.

Однако при проведении таможенного контроля среди личных вещей водителя и пассажира таможенники обнаружили коммерческую партию различных косметических средств - в общей сложности более 200 единиц стоимостью свыше 32 тыс. рублей. А без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм.

Граждане привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, согласно которой уплатили штраф в размере 10% от стоимости незаконно перемещаемых товаров.