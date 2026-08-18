В январе-июле 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 17,7 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1 808 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 562,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 253,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 735,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 40,7% от общего ввода по республике.