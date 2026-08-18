|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 17,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
11:33 19.08.2026
В январе-июле 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 17,7 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1 808 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 562,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,1% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 253,6 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 735,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 40,7% от общего ввода по республике.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2026
Курсы в банках
на 19.08.2026
Конвертация в банках
на 19.08.2026
Финансовая информация
в свободном доступе