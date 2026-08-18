В связи с обращениями граждан в сети Интернет специалистами главного управления Министерства антимреропольного регулирования и торговли по Минской области проведен мониторинг торговых объектов в ТРЦ «Экспобел».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе мероприятий установлены нарушения требований постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 23.04.2021 № 240 и от 31.12.2025 № 808 (запрет на реализацию отдельных категорий товаров).

Выявлены факты продажи: продукции бренда NIVEA (в т. ч. у ИП и ЧП «Сервис‑рай»; последнее ранее уже привлекалось к ответственности – в феврале 2026 г. с продажи было снято 63 единицы товара);

шоколадных и кондитерских изделий производства Республики Польша (в том числе у ИП).

Общий объем выявленной запрещенной к реализации продукции – 127 единиц на сумму свыше 2 000 руб.

Субъекты хозяйствования будут привлечены к административной ответственности