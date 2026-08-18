Премьер-министр Александр Турчин 18 августа 2026 года посетил ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», сообщает пресс-служба Правительства.

Оршанский мясоконсервный комбинат перешел в доверительное управление агрокомбината "Дзержинский". В числе ключевых тем сегодняшнего обсуждения - загрузка мощностей, развитие сырьевой базы и перспективы увеличения объемов выпускаемой продукции, включая мясные консервы и детское питание.

Предприятие - один из крупнейших в стране производителей мясных и мясорастительных консервов для детского питания, а также продукции общего потребления. Действует автоматизированная линия по выпуску детского питания, а для производства используется мясо молодых животных без стимуляторов роста и антибиотиков. Комбинат выпускает 12 наименований мясного детского пюре, предприятие перешло на стеклянную тару для детского питания. Ассортимент мясных и мясорастительных консервов насчитывает 16 наименований, кормов для животных - четыре наименования. За июль реализовано 1109 тыс. банок мясных консервов, помимо детского питания.

Как отметил управляющий Оршанского мясоконсервного комбината Павел Рынзак, продукция активно поставляется на внутренний рынок и в Россию. "Объем производства консервов для взрослых за последние полгода вырос примерно на 15%. Запускаем новый цех по производству мясных консервов, более автоматизированный, более совершенный, который позволит еще увеличить объемы и удовлетворить всех потребителей. В перспективе планируется на территории предприятия построить еще один цех, где будут выпускать консервы для животных в пауч-пакетах. То есть у нас будут производиться как сухие, так и влажные корма", - рассказал он.

В новом цехе по производству мясных консервов сокращено участие человека в процессе производства, благодаря современному оборудованию обеспечена высокая автоматизация. Это позволяет сократить время, увеличить объем производства и уменьшить затраты на выпуск готовой продукции.

Начальник отдела продаж Оршанского мясоконсервного комбината Константин Чеховский отметил увеличение экспортного потенциала предприятия. "За последние несколько месяцев произошла существенная загрузка цеха по переработке, и у предприятия появился большой объем сырья, который в первую очередь направлен на производство мясных консервов. Сегодня у нас смещается акцент в сторону поставок продукции на экспорт, но мы не забываем и про внутренний рынок. Благодаря тому, что стал поступать дополнительный объем сырья, мы существенно нарастили потенциал на внешних рынках. Так, например, за семь месяцев 2026 года на внешние рынки поставлено на 0,5 млн банок мясных консервов больше по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года. В предыдущие годы мы также уверенно добавляли. Благодаря снижению затрат удалось достичь высокой конкурентоспособности готового продукта", - подчеркнул он.

Кроме того, сегодня о перспективах развития сельского хозяйства и перерабатывающих организаций агропромышленного комплекса Витебской области главе правительства доложил первый заместитель председателя Витебского облисполкома Сергей Левкович. Перерабатывающий сектор области представлен четырьмя мясокомбинатами и восемью молокозаводами. В сырьевой зоне работают 153 сельхозорганизации с общим поголовьем молочного стада 149 тыс. коров. Функционирует 331 молочно-товарная ферма и 107 молочно-товарных комплексов (МТК) и ферм, оборудованных доильными залами. На МТК содержится 68 тыс. голов, что дает 50,8% всего молока области. По итогам 2025 года средний удой составил 4641 кг, а на МТК - 5937 кг, что на 28% выше среднеобластного уровня.

В производстве говядины запланирован ряд масштабных проектов. ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" планирует строительство шести комплексов по откорму крупного рогатого скота (КРС) на 4 тыс. голов каждый (по два в Витебском, Оршанском и Толочинском районах). Это обеспечит дополнительно 12 тыс. т мяса в год. Помимо этого, модернизация четырех действующих комплексов на 14 тыс. голов даст прирост еще 7 тыс. т. Также в сентябре 2026 года ожидается ввод комплекса по разведению мясных пород КРС на 3,2 тыс. голов. В свиноводстве область демонстрирует уверенный рост: в 2025 году произведено 58,7 тыс. т свинины, а к 2028 году намерены превысить 70 тыс. т. Реализация всех намеченных проектов позволит значительно укрепить продовольственную безопасность региона и увеличить экспортный потенциал.